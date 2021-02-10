「補教天后」陳子璇近年把事業重心轉往大陸，積極在深圳發展補教事業的她，今年春節則不打算回台灣，陳子璇將留在當地過年，陳子璇也發文坦言：「疫情需要隔離，來回會花去太多時間，不可能耽誤自己的工作安排，所以沒有回去了」。

陳子璇昨（9日）在臉書發文開頭就提到：「這次過年是沒辦法回台灣了」，她表示，因為疫情、返台需要隔離，一來一往會花太多時間「不可能耽誤自己的工作安排，所以沒有回去了」，陳子璇字裡行間不難看出她對工作的重視。

《Follow the best. Offer your... 由陳子璇發佈於 2021年2月9日 星期二

陳子璇也透露，老闆就曾微信邀請她一起到家裡過年，讓陳子璇很感動「我心裡是非常高興的，覺得老闆很溫暖，會想到問我在深圳的過年如何，表示還是有重視到我這個人」，她也笑說：「希望過年能去老闆家蹭一頓飯了」，同時，陳子璇將會安排自己到深圳各景點走走，並打算到蓮花山公園爬山。

陳子璇雖然與前補教名師高國華9年婚變，不過雙方好聚好散、沒有交惡。（圖／本報系資料照片）

陳子璇雖然與前補教名師高國華9年婚變，不過雙方沒有交惡，高國華上個月迎接65歲生日時，陳子璇還不忘發文為高國華慶生，她曬曬蛋糕照，並發文：「祝高老師生日快樂，心想事成，一切順心平安」，同時，陳子璇大方說：「這些我都是心甘情願做的，不管他今天和誰一起過生日，我都非常祝福」，陳子璇發文引發網大讚很大器、分手還能為舊愛祝福。

(中時新聞網)