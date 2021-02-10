全台大樂透最旺彩券行揭曉，台彩統計，自2014年第4屆公益彩券發行以來，位於台中沙鹿的鑫寶金財神彩券行，不僅開出2次大樂透頭獎，累計還開過多達7注百萬春節加碼獎，超受財神爺眷顧。

買彩券、玩刮刮樂，已成民眾農曆年節常見休閒娛樂，除做公益，也試試手氣迎財神；其中，大樂透又是春節加碼重頭戲，不僅連多天增開頭獎，還另有「春節大紅包」（每組獎金新台幣100萬元）加碼。

為拚大樂透頭獎、加碼獎，有些民眾選擇包牌增加中獎率，也有不少民眾會特別前往超旺彩券行，盼迎面就遇上財神爺。

據台彩統計，從2014年第4屆公益彩券發行以來，有間彩券行大樂透中獎運特別旺；位於台中市沙鹿鎮的鑫寶金財神彩券行，去年1月、10月接連開出兩次大樂透頭獎，合計開出3億多元獎金。

不僅如此，回看歷年統計發現，鑫寶金財神彩券行2015年、2017年、2018年及2019年，也各開過1注獎金百萬的「春節大紅包」，去年更是於初二、初四、初六開出3注，且每注中獎人均獨得100萬元。

累計從第4屆公益彩券發行來，已有7注「春節大紅包」獎落鑫寶金財神彩券行，不僅如此，去年還曾開出今彩539頭獎800萬元，備受財神爺眷顧。

另有2家彩券行，也累計開出過2次大樂透頭獎，包含位於桃園市的飛來億彩券行，曾於2014年5月、7月曾各開出1個頭獎；位於基隆市的碇內彩券行，則是在2018年、2019年春節接連開出頭獎；春節拜年、走春，經過這些超旺福地，不妨可前往沾沾財氣。

買大樂透時，有些民眾喜歡自行選號，為此，台彩也統計去年大樂透冷、熱門獎號提供參考，最常開出號碼為01和29，最冷門號碼則為21；特別號最常開出號碼為29，最冷門為16和44；「春節大紅包」加碼獎號最常出現號碼則為30、40和42，最冷門號碼為21。

另一方面，台彩也公布去年「億元頭獎中獎人面向」，高額頭、長眉、大眼、高鼻、大耳、櫻桃小嘴及橢圓臉，為最多得主具備的外型特徵；同時，有近8成得主為男性，4成以上年齡50至59歲，7成血型O型，生肖則以屬羊最多、其次為屬鼠。（編輯：潘羿菁）1100210

(中央社)