刮刮樂近年業績不錯，台彩表示，每張設計應景、接地氣的刮刮樂，其實都是在國外印製的「舶來品」，在一群平均年齡不到30歲的設計團隊努力「中西合璧」下，才做出貼近台灣文化、生活的成品。

台彩每年發行約60款刮刮樂，為吸引彩迷目光，票面設計煞費苦心，貼合台灣時事話題，或配合年節應景。

舉例來說，去年8月曾推出「台灣好棒」刮刮樂，票面以一男一女雙手捧著「Taiwan」字樣的愛心比讚，感謝全民防疫、守護台灣的關懷與努力，10月推出「順10中」刮刮樂，正是取諧音「防疫順時中」；春節則常推出如超級紅包、行大運、金牛年等應景主題。

看似台灣味十足的刮刮樂，其實每張都是「舶來品」，台彩表示，為採用堪稱全球最高規格的防偽技術，台灣的每一張刮刮樂，都是由加拿大的專門廠商印製完成後，才運送來台，台彩甚至還擁有一條自己專屬生產線。

也因此，在與國外印刷廠討論溝通時曾發生不少趣事，台彩刮刮樂產品團隊分享，常在初版設計看到西洋式財神爺，或是以西方畫風重新詮釋台灣元素，「讓人看了好氣又好笑」。

舉例來說，去年春節發行的「鼠年行大運」刮刮樂，設計概念想呈現出年味滿滿的生肖鼠，但國外印刷廠初版畫出來，變成有著四不像身形、拿著古代錢幣的大老鼠。

2016年春節發行的「金猴報喜」，設計是希望做出兩隻向大家拜年的可愛猴子，但國外初版卻像兩隻坐在蓮花座裡的紙紮人偶。

台彩刮刮樂產品團隊指出，因此工作日常中，最常卡關的就是票面設計環節，總需經一陣「中西合璧」，以擦出新火花，完成接地氣、創意的票面設計。

台彩透露，刮刮樂產品設計團隊，背後是平均年齡不到30歲的5位年輕人，背景從管理學、行銷、傳播、一直到社會科學都有，組成相當多元；共同特徵為具備清晰邏輯思考能力，有過人的求知慾，且樂於吸收接受不同領域資訊。

為了更接地氣，設計團隊經常走出辦公室，以第一線觀察來設計產品。

舉例來說，觀察發現，台彩忠誠玩家偏好財富感，因此，將高面額刮刮樂設計出滿滿的賺錢感覺；為吸引年輕族群目光，則嘗試與電競手遊「傳說對決」推出聯名刮刮樂，並想出可將票面放在臉上、拍照打卡的互動式刮刮樂。（編輯：潘羿菁）1100210

(中央社)