大灣派出所結合國聖宮宣導。（永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

今天就是小年夜，永康警分局永康派出所為讓轄內弱勢家庭也能歡喜過好年，結合永康里里長魏萬順、49五金行老闆塗宏崙，發起寒冬送暖，主動關心並購買白米、泡麵、飲料等物資，由義警、民防、志工陪同發放轄內4間低收入戶，各派出所也發揮創意，巧扮「鬼滅之刃」的竈門炭治郎，前進傳統市場進行交通、防搶防竊及防疫宣導。

鑑於年節前夕，大家忙著前往人潮眾多的傳統市場採辦年貨，永康警分局防治組與復興派出所帶領志工媽媽們至兵仔市場，手持大聲公，以數來寶方式，向民眾進行交通、防搶防竊及防疫宣導。大灣派出所日前結合在地廟宇，大灣國聖宮舉辦「新春揮毫寫春聯活動暨大灣派出所迎新反詐騙、交通安全宣導」活動，員警還特別扮成竈門炭治郎，家長紛紛帶著小朋友與「竈門炭治郎」角色拍照，反應熱烈。

警方提醒，民眾前往金融機構提領大量現金，可向警方申請護鈔，以確保安全；更要呼籲民眾切勿輕信可疑電話，在電話中或網路上透漏個人資訊，或聽從其指示操作提款機，避免成為非自願性車手或詐欺被害人。

(中時 )