「館長」陳之漢去年槍擊在林口長庚醫院醫治，10日捐贈100萬防疫金，其中50萬給林口長庚檢驗科防疫、50萬給桃園市警局，希望大家有錢出錢有力出力，「不分桃園人，我們都是台灣人！」代表受贈的桃園市長鄭文燦笑讚陳「腳都接好了，出國不知道會不會有感應？」感謝他對防疫團隊的支持。

陳之漢說，近期矚目的焦點都在桃園，不諱言從新聞媒體報導看到很多熱心民眾送物資到醫院，但也有另外一群人不斷數落，斥防疫不確實、或是扯後腿，自己身為中小企業，「我們直接丟錢當示範！」希望提醒大家台灣需要的是力量和團結，而不是說風涼話，他提到自己受傷時鄭文燦也有探視，希望有能力的大家有錢出錢，有力出力，強調：「在台灣的我們不分桃園人，我們都是台灣人！」

鄭文燦感謝「館長」對防疫團隊的支持，他指出，林口長庚醫院檢驗科負責全國超過兩成採檢量，經常要執行疫調的時候，晚上要連夜加班，拚當天知道結果，林口長庚醫院扮演防疫的重鎮，另外也有很多重症病人都是送林口長庚醫院的負壓隔離病房醫治，林口長庚也是目前醫學中心發表數量最多的。

鄭文燦笑言，自己去慰問醫護人員，也有去慰問檢驗人員，也讓他們都很高興，讓檢驗團隊「被看到」，他指出，民眾住院時看的檢查報告，就是檢驗科分析檢測做出的各種生理數值檢查報告，他們也是醫療體系背後默默的無名英雄，特別謝謝館長捐贈50萬給檢驗科當防疫基金。他也恭賀林口長庚醫院院長程文俊獲聘為國策顧問。

鄭文燦說，另一個受贈的是警察局，警察同仁執行防疫工作非常辛苦，不但追蹤確診個案的活動史和足跡都是警察負責疫調，居家隔離的個案趴趴走也是警察追蹤，至今185件違反規定跑出門都被警察找到、由衛生局罰款，部桃專案警政署交代失聯個案共104件，警方也是第一時間連絡上交給衛生局，其中一件還是失聯遊民，院長蘇貞昌指示警政署全力以赴找出來，戶口寄在戶政事務所，警方默默付出、使命必達，是這次防疫網可以建立的很大原因。他謝謝館長挹注，也祝館長身體早日康復。

(中時 )