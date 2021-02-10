國民黨8日宣布，「反萊豬公投連署」不到一個月已連署超過53萬份。駐美代表蕭美琴回應，美國人不懂台灣為何要反美豬，對台灣的負面解讀很在意。對此，國民黨立委鄭正鈐則痛批，台灣人反的是「萊豬」而非「美豬」，蕭連國人在意的問題都搞不清楚，還拿台美經貿的大帽子輾壓民意，實際上根本連談捍衛國家立場的資格都沒有。

鄭正鈐昨日（9）在臉書發表文章《蕭美琴別混淆視聽，是反萊豬非反美豬》，內文表示，反萊豬公投連署在一個月內突破53萬，顯示民眾對民進黨罔顧人民食安的不滿與憤怒。然而在53萬份連署書的高民意下，蔡政府不但沒有正視這項警訊，蕭美琴反而說，美方很在意台灣負面解讀美豬，還拿台美經貿的大帽子，企圖輾壓民意。

鄭正鈐痛批：「請蕭美琴搞清楚，台灣民眾反對的是『萊豬』，不是『美豬』。」鄭強調，大家所拒絕的是萊豬的食安疑慮，並非拒絕已經進口多年不含萊劑的「美豬」，並質疑蕭：「如果連國人在意的問題都搞不清楚，又如何能捍衛國家立場？」鄭也直言，現在連我國的駐美代表都站在美國萊豬肉品商的立場，把不含萊劑的美豬都一起拖下水，大搞混淆視聽。

針對一個月內累積高達53萬份連署書，鄭正鈐認為，這是民意對蔡政府的反撲，更是民眾在農曆年前給蔡政府的警告，但蕭美琴的喊話，卻企圖混淆問題的本質，掩飾蔡政府開放萊豬的錯誤政策。鄭指出，高達七成民意反對開放萊豬，且有七成二民眾擔憂引起食安危機，但蔡政府除了在立院以多數暴力輾壓通過萊豬進口，行政院還不讓縣市政府以自治條例規範萊豬零檢出。

不僅如此，鄭正鈐呼籲，國家最重大的利益就是人民，而人民的健康是首要之務，開放進口有食安疑慮的萊豬，根本就是把人民的健康當賭注，「蔡政府應傾聽民意、執行民意，而非執迷不悟」。

(中時新聞網)