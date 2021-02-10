穿越土敘邊境土耳其3年前的軍事行動讓敘利亞西北部阿夫林恢復和平與穩定。分析指出，安卡拉的干預防堵恐怖組織建國、避免新一波地中海難民潮。但時有所聞的恐怖攻擊仍為重建帶來挑戰。

在敘利亞阿勒坡省（Aleppo）阿夫林醫院（Afrin Hospital）裡，10歲的哈姆丹（Hussin Basam Hamdan）在病床上側躺著。他背部受重傷而無法平躺，整個左手臂上了石膏、脖子以頸圈固定，左頰的傷口用紗布覆蓋著。

「我跟大人在街上走，突然發生爆炸，很多金屬碎片刺進我背部，他們把我抬進廂形車送到醫院。我什麼也沒有看見，電線掉下來，我觸電昏厥。」除了外傷之外，他看起來狀況良好，憶述遇襲經過時毫無驚恐，淡定地訴說著遭遇。

1月30日，一枚汽車炸彈在阿夫林當地人設立廠房的工業地帶引爆，奪走包括3名兒童在內的6條人命。哈姆丹是29名傷者之一。

土耳其和敘利亞自由軍（Free Syrian Army）掌控的敘北地區遭遇類似炸彈攻擊，時有所聞。儘管通常沒有人聲稱犯案，土耳其向來將事件歸咎於被認定為恐怖組織的庫德工人黨（PKK），以及庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。

美國國務院1日針對敘北阿薩茲（Azaz）、巴布（Al-Bab）和阿夫林於24小時內接連發生「恐怖攻擊」予以譴責，強調華府「對近數月來這類攻擊發生的頻率深感憂心，包括一再地運用車載急造爆炸裝置」。

不願意具名的土耳其官員指出，在類似事件中，炸彈被人安置在民車上，讓不知情的車主變成炸彈客，「過去3年我們（在敘北掌控地區）攔截了300輛」。這名官員強調：「我們有充分證據可以證明這些車輛99%來自庫德工人黨掌控區。」

土耳其武裝部隊2018年初跨境進入敘北展開代號「橄欖枝行動」（Operation Olive Branch）的軍事任務，將近兩個月戰事清剿了安卡拉當局認定的「恐怖分子」。現在阿夫林已經大致上恢復和平與穩定，學校和醫院開始營運、商業和貿易活動可以進行，1月開始供電，人民生活逐漸恢復正常。

敘利亞邊境穩定有助於土耳其邊城發展。只有10萬人口的土耳其南疆哈泰省（Hatay）雷伊漢勒（Reyhanli）過去10年接納了12萬敘利亞難民，對此感受特別深刻。

雷伊漢勒巿長哈哲歐魯（Mehmet Hacioglu）告訴中央社記者：「阿夫林環境轉趨和平安全，這為雷伊漢勒帶來正面效應，本來想要跨境避難的移民因此停下腳步，在那裡的敘利亞人開始重建社會、文化和經濟活動。」

他說：「若真主應允，我們希望情況會繼續好轉。」

安卡拉智庫政治、經濟和社會研究基金會（SETA）安全研究主任耶希爾塔什（Murat Yesiltas）強調，土耳其尤其在興建基礎建設，以及恢復醫療、教育等基本服務方面，已經在阿夫林取得成功。

他告訴中央社記者，如果土耳其當時不進行軍事干預，恐怖組織可能已經成功地在土耳其邊境圍牆下建國，而且還會採取行動改變當地的人口結構，造成更多國內流離失所者（IDPs），形成衝擊其他地區的新一波地中海難民潮。

敘利亞幼發拉底河（Euphrates River）以東和河流西岸的阿勒坡省曼比季（Manbij）都在庫德族民兵團體掌控下，土耳其認為，若3年前沒有出兵奪下阿夫林，國境之南將連成一道「恐怖走廊」。而庫德武裝勢力為了連通地中海以輸出掌控區內的石油，勢必會試圖繼續向西挺進，導致哈泰省岌岌可危。

耶希爾塔什指出，不只阿夫林，阿薩茲、巴布、賈拉布洛斯（Jarabulus）、金德雷斯（Jindires）等地的穩定情勢和新建設都可以做為土耳其擬議的安全地帶緩衝區，在重建秩序方面的範例。他說：「土耳其對這些城鎮的投入，已經展現出對這個地區的意志。」

他強調，土耳其在阿夫林的「後衝突重建進程」上取得進展，但是PKK和旗下恐怖組織仍然持續在街頭、在巿集鎖定平民進行攻擊，這是土耳其試圖要克服的重大威脅之一。

在衝突中相對脆弱的醫院、學校、巿集經常成為攻擊目標。阿夫林醫院門口由大批荷槍士兵警戒，院區停放兩部土耳其製裝甲車，車頭朝向院區大門，待命展開行動，維安毫不鬆懈。

醫院圍牆外馬路旁搭起了近百頂白色帳篷，住在帳篷裡的十多名兒童3日下午看到大車經過，立刻跑到路邊開心地比出代表土耳其民族主義的「灰狼手勢」，一臉笑容對著車輛不住地揮手。

醫院經過整修，建築規模不大但外牆嶄新，加護病房區共有6床，相鄰的封閉隔間則是擁有27床的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病房。院長納西爾（Warden al-Nasir）3日告訴中央社記者，當地於3個月前出現確診首例，截至目前累計3600多起病例、70人死亡。

醫院為1月30日遭到汽車炸彈襲擊的男童哈姆丹動手術取出背部和左頰的許多金屬碎片，他現在狀況穩定。納西爾說：「像這樣遭到炸彈攻擊的傷患，我們每天平均收治45人。」

3日下午在阿夫林職訓中心圍牆外，一群男孩看到外國人而駐足，記者詢問他們是否擔心飛來橫禍，遭遇炸彈攻擊？

「我們不怕，我們只敬畏真主。」其中一人說：「（炸彈攻擊）每週會發生兩、3次，會有人死掉、有人受傷、有人活下來。」

另一人說：「這種事很正常，會按照真主安排好的發生。人終將一死。」兒童對信仰堅貞的程度、講話時彷彿看破俗世的口吻，都令人詫異。

這群9個男孩年約7到9歲，都是毗鄰阿勒坡省的伊德利布省（Idlib）人。他們兩年前為躲避敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府軍和俄羅斯空襲，跟著家人落腳當時已經被「解放」的阿夫林。

落難阿夫林的伊德利布男孩們說，他們兩年前才開始接受教育，現在卻又因為武漢肺炎防疫而失學，讓他們非常懷念可以上學的日子。他們希望疫情早日結束，大夥可以一塊重回學校。

(中央社)