武陵農場山櫻花已全開，場內兆豐茶園的昭和櫻及紅粉佳人也偷跑，許多遊客搶先在年前上山賞櫻。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場櫻花季疏運管制將於2月12日登場，並持續至3月1日，為期共18天，武陵農場指出，今年將比照往年規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施，提醒遊客注意。目前園區山櫻花已全開，兆豐茶園昭和櫻及紅粉佳人也偷跑，吸引許多遊客年前搶先上山一飽眼福。

自疫情爆發以來，民眾因出國受阻，國內旅遊出現熱潮，武陵農場年假期間勢必將湧入大批賞花遊客，將以總量管制每日6000人為最高入園乘載量。

副場長胡發韜表示，年前最後一個假日單日湧入4500人次入園，接著平日周一、二也有3500人次，許多遊客搶先在年前上山賞櫻。目前園區山櫻花已全開，兆豐茶園的昭和櫻及紅粉佳人也偷跑，今年首度搶先綻放迎客，目前已開花5、6成，是優先力薦的賞櫻熱點之一。

武陵農場指出，考量春節暨櫻花季管制期間旅客人潮及必要防疫作為，搭乘大眾交通工具如國光客運及豐原客運須配合防疫措施，除全面實施上車前量測體溫、酒精乾洗手、車上全程禁止飲食外，更須配合實聯制表格填寫，一日遊團客亦須相同配合。

武陵農場表示，除1日遊搭乘大眾交通工具入場遊客或團客須遵守防疫措施及實聯制表格填寫，凡入住武陵農場旅客亦需入場於收費站前落實量測體溫外，更於國民賓館單一入口處實施紅外線熱顯像儀監測體溫，為入住遊客安全把關，取餐亦強制佩戴口罩，確保用餐安全。

武陵農場強調，配合防疫農場室內環境與公共設施除加強定期消毒外，入園額溫若超過37.5度，一律婉拒入園，進入室內賣場，須全程戴口罩；戶外環境則保持社交距離1公尺，若無法保持社交距離則全程配戴口罩，以守護來場賞櫻遊憩旅客安全。

武陵農場山櫻花已全開，場內兆豐茶園的昭和櫻及紅粉佳人也偷跑，許多遊客搶先在年前上山賞櫻。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場山櫻花已全開，場內兆豐茶園的昭和櫻及紅粉佳人也偷跑，許多遊客搶先在年前上山賞櫻。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場配合防疫措施，入園民眾必須接受量體溫、戴口罩及實聯制。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場配合防疫措施，入園民眾必須接受量體溫、戴口罩及實聯制。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場配合防疫措施，入園民眾必須接受量體溫、戴口罩及實聯制。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

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