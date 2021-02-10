美國莫德納公司今天宣布出售500萬劑新冠疫苗給台灣，衛福部長陳時中今天上午受訪時表示，雙方已完成簽約，估計今年中到貨沒有太大問題，至於接下來的接種順序，則依先前所公布的優先施打族群開始，但若有醫護人員不想接種AZ疫苗，想接種莫德納疫苗也可以，會給予基層人員選擇的空間。

今天是小年夜，副總統賴清德特別前往指揮中心拜早年，並探視慰問過去1年365天都堅守防疫岡位的指揮中心成員，陳時中於疾管署一樓迎接賴清德時遭媒體追問我國採購莫德納疫苗的問題時，表示該疫苗預計年中到貨，至於與AZ疫苗的施打順序會依到貨先後進行安排。

現在傳出AZ疫苗效果不如預期，有不少醫護人員期盼接種莫德納疫苗，對此陳時中表示，不會強制醫護人員施打AZ疫苗，還是給予自由選擇的權利，但基本上還是照疫苗到貨先後來做接種安排。

至於有傳聞指出，澳洲將贈我2萬劑疫苗，對此陳時中表示絕無此事，而賴清德到場後，則是代表社會向指揮中心表達最高謝意，「他們從去年過年到今年過年已365天不眠不休的防疫，所以今天特別來給指揮中心加油打氣。」

值得注意的是，賴清德此行特別帶上龜苓膏以及綠色番薯外型的「台灣枕」當作伴手禮，他說：「有注意到媒體報導指出陳時中部長感冒，加上最近火氣大（皰疹），所以特別帶龜苓膏來給他消火，同時也象徵希望台灣疫情歸零。」

至於綠色番薯台灣枕，賴清德則指出希望台灣能夠高枕無憂，同時也是讓不眠不休的指揮中心成員能夠在疲累時有個依靠。

最後，賴清德也談到，目前總統蔡英文交付他最重要的任務就是防疫，「這幾天大陸又傳出立百病毒，會與前副總統陳建仁一起召集國內專家研擬對策，將病毒阻擋於境外，做陳時中最堅強的後盾。」

不過賴清德致詞時2度提到「武漢肺炎」，遭質疑是否違背總統蔡英文所稱「新冠肺炎」的基調，但賴清德則回應：「都可以吧，2個都可以。」

(中時 )