過年很多人會買刮刮樂試手氣，有達人透露他多年來累積的挑選刮刮樂技巧，指出挑選號碼時，先買中間的號碼，若沒中再買前後兩張，以及觀察桌上小盒子裡沒中獎的刮刮樂是幾號，再去買它的前後兩張，能大幅提高中獎率。

《三立新聞》報導，刮刮樂達人陳偉民曾透露如何挑選刮刮樂，首先是挑選號碼時，不要只買自己的幸運數字，而是要有策略的挑號碼，若檯面上有1到5連號的刮刮樂，可先買中間的3號，若槓龜再挑前後兩張，2號及4號，中獎機率能大幅提高。

陳偉民說，第二個重點是進門後先觀察旁邊桌上的回收箱，觀察裡面刮完的刮刮樂都是那些號碼，再到櫃台買它的前後一號，中獎機率也會提高許多，但這些都只是經驗談，是否中大獎還是要靠個人運氣。

台灣彩券今年春節共發行16款新春限定刮刮樂，百萬以上獎項高達737個，是歷年春節刮刮樂百萬以上獎項最多的一次，包括頭獎500萬元的超人氣益智延長型刮刮樂「超級麻將」、總中獎率50％的「招財進寶」與「牛運當紅」、主題遊戲「超級777」與象徵新年財運到的「財神報到」等刮刮樂，總獎項超過1187萬個，總獎金逾40億元。

此外，台灣彩券表示，大樂透今起連續12天每天開獎，民眾天天都有機會抱走億元頭獎，還加碼360組100萬元「春節大紅包」。

(中時新聞網)