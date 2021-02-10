新北市警局於轄內旅館、KTV等易涉毒品危害場所執行臨檢並張貼反毒標語。（新北市刑大提供）

據新北市警察局統計，2020年全年毒品新生人數為680人，較前一個年度再減少99人，占人口比例為六都最低，顯示毒品人口近年來有持續減緩趨勢。為避免過年期間新興毒品在市面流通，警方已規畫針對易衍生毒品犯罪或在內吸毒之營業場所加強臨檢，阻斷毒品通路。

新北市政府警察局毒品查緝溯源中心分析，毒品新生人口是初次遭警方查獲吸毒的人數，也是評估毒品是否有增長氾濫趨勢的重要指標之一，新北市在去年遭查獲毒品新生人口為680人，近4年來均呈現下降，每10萬人中僅有16.87人，在六都當中為最低。

依據台灣高等檢察署統計，檢警查獲吸毒者當中，目前仍以施用安非他命為最多，且再犯率為8成5，因此新北市毒品新生人口減緩，反映出警方與市政府毒品防制辦公室全力投入緝毒、戒毒及拒毒上的成果。

經統計，新北市警方於2020年查獲毒品人口平均年齡為36.43歲，較2019年平均年齡36.26歲小幅提升，而2020年查獲29歲以下毒品人口比例為25.27％，較108年查獲比例29.58％，下降4.31％，也顯示出年輕族群吸毒情形有所減輕。

近年來檢警透過「安居緝毒專案」及「校園毒品查緝專案」強力掃蕩毒品犯罪，同時推動反毒通報網強化社區情資連結，使隱身在社區大樓的毒販藥頭現形，發揮毒品溯源斷根功效。

新北市刑大表示，為防止年節期間有藉機開毒趴，造成毒品濫用及防疫破口，將在年節前後特別針對轄內KTV、PUB、網咖及汽車旅館等易生毒品危害之營業場所加強臨檢，並與業者合作強化通報機制，全力查緝毒品犯罪，維護民眾消費安全。

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新北市公安稽查小組針對易涉毒營業場所加強檢查。（新北市刑大提供）

警方將於過年期間加強臨檢盤查，防制毒品犯罪。（新北市刑大提供）

(中時 )