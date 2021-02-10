亞洲盃籃球第3階段資格賽月中將於卡達杜哈舉辦，但新冠疫情影響我國球員參賽意願，僅有7人願意代表中華隊出征。中華籃協今天上午發布消息，表示仍無法達到FIBA規定的最少十位參賽球員，只能宣布無法參賽。籃協祕書長李一中、副祕書長李雲翔與中華男籃教頭鄭志龍將於下午2時召開記者會說明。

中華籃協聲明稿全文如下：

經過開訓至今的努力，仍無法達到FIBA規定的最少十位參賽球員，本屆亞洲盃資格賽第三階段賽事，中華隊只能宣布無法參賽。

受到新冠肺炎疫情影響，本階段亞洲盃資格賽組訓作業一波三折，首先PLG聯盟代所屬球團宣布入選24人名單球員均無參賽意向請假退訓，接著多位SBL球員也因個人意願、傷勢等影響在開訓後陸續退出，導致最後僅剩7位球員有意願，不符合FIBA規定最少須有10位球員出賽之規定，未免遭受FIBA巨額罰款外，恐外加禁賽、停權等處分，如遭罰停權不但各級國際賽事均無法參加，包含球員轉換會籍、外籍洋將登錄、本土新球員登錄等作業皆受影響，本會與教練團在組訓階段積極奔走，希望能在防疫措施完善之下參加賽事，但由於國內各級賽事均在進行中，徵召球員除個人意願外，也需要其家人支持及所屬球隊或學校允許，本會與教練團只能最後忍痛作出不參賽決定。因為球員與隊職員健康安全，是體育署與協會的最重要考量，這也是協會與教練團最後商議決定不參賽的最重要原因之一。

由於本階段已決定不參賽，也等於宣告中華隊與本屆亞洲盃賽事無緣，因去年11月上階段資格賽我國未參賽已遭FIBA懲處，此次未參加除了鉅額罰款外，恐會有額外罰則，本會將待FIBA總會正式來函後再行因應提出申訴，讓權益傷害降至最低。

(中時 )