春節疏運期開跑！台灣高鐵為加強南下旅運需求，今日將自南港站加開2班次南下各站停靠之全車對號座列車。

高鐵公司表示，連假期間除部分尖峰熱銷時段外，其餘時段尚有空位，敬請尚未購票的旅客，預先透過高鐵企業網站「銷售資訊」查詢。

加班車資訊如下：

2／10(三)

南下8809車次 10：15自南港站發車，12：50抵達左營站

南下8819車次 15：15自南港站發車，17：50抵達左營站

春節疏運展開 高鐵今加開2班南下對號座列車
連假第一天上午 國五、雪隧、蘇花路廊交通順暢

(中時 )

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