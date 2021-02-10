小年夜返鄉 高鐵宣布加開2南下列車 10:302021/02/10 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小年夜返鄉，高鐵宣布加開2南下列車。（高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 春節疏運期開跑！台灣高鐵為加強南下旅運需求，今日將自南港站加開2班次南下各站停靠之全車對號座列車。 高鐵公司表示，連假期間除部分尖峰熱銷時段外，其餘時段尚有空位，敬請尚未購票的旅客，預先透過高鐵企業網站「銷售資訊」查詢。 加班車資訊如下： 2／10(三) 南下8809車次 10：15自南港站發車，12：50抵達左營站 南下8819車次 15：15自南港站發車，17：50抵達左營站 春節疏運展開 高鐵今加開2班南下對號座列車 連假第一天上午 國五、雪隧、蘇花路廊交通順暢 (中時 ) #高鐵 #南港站 #小年夜 #南下 #加開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 孤立緬甸軍政府 紐西蘭開第一槍 04:102021/02/10 國際大事 2020全台十大建商 寶佳總推案1300億元蟬聯冠軍 09:012021/02/10 房產達人 綠線測試報告 年後移交中捷 04:102021/02/10 地方新聞 美參院開審川普 最快下周判決 04:102021/02/10 國際大事 中俄將與伊朗舉行海上演習 04:102021/02/10 產業財經 渡劫與新生─從互道「恭喜」開始 04:102021/02/10 時論廣場 慶生開趴1／霍建華陪嗨 林心如生日狂歡8小時 07:062021/02/10 娛樂 鄭明典：空汙擴散差 像煮開水加鍋蓋 04:102021/02/09 生活新聞 慶生開趴3／破除流言照樣愛 陳妍希夫妻網上放閃 07:092021/02/10 娛樂 寒流恐這天報到 小年夜變天春雷響 雨越晚越大 08:122021/02/10 生活 楊乃文同門圍爐徐佳瑩立牌鎮場 04:102021/02/10 娛樂新聞 生活熱門新聞 今起爽放7天！小年夜休假原因曝 網怒了 - 生活 小年夜也有3大禁忌 做錯恐窮一整年 - 生活 2021年3次水逆時間出爐 第一次在農曆春節 4星座注意 - 生活 陳時中掛保證 500萬劑莫德納疫苗年中到貨 - 生活 寒流恐這天報到 小年夜變天春雷響 雨越晚越大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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