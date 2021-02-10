新北市長侯友宜在過年前夕，帶領新北市府新聞局同仁Eddie王子禾及Naomi蔡畹鎣到新北市樹人家商醒獅隊學習舞獅技巧。（新聞局提供）

新北市新聞局今（10日）的小年夜推出「侯Sir返校日」最新一集的影音企畫，市長侯友宜在過年前夕帶領新北市府新聞局同仁Eddie王子禾及Naomi蔡畹鎣到新北市樹人家商醒獅隊學習舞獅技巧，侯友宜不僅首次嘗試舞獅頭，打獅鼓也技驚全場，博得現場歡呼。

在短時間的密集訓練之後，成功和隊員們完成新年特別表演，完成表演的侯友宜大呼：「真的超困難！」，並笑稱：「以後開工動土，紅包要多發一點了！」

侯友宜說，以前都是在台下看舞獅表演，這次親自拿獅頭舞獅，發現不僅要聽鼓聲音樂，要踏舞獅的步伐，還要有體力，最重要的是在看不到對方的情況下，獅頭和獅尾的團隊合作，需要平時花很多時間練習，培養默契，真的是了不起的團隊。

侯友宜也表示，舞獅融合多項傳統元素，包括表演藝術、民俗技藝，是一項值得敬仰的團隊運動。舞獅也被認為是驅邪避害的吉祥瑞物，過去一年全世界都因為疫情而陷入混亂、恐慌，隨著國內疫情持續升溫，市府團隊上下一心，齊力防堵疫情，祝福民眾在新的一年，能「扭」轉乾坤，迎向「New」好日子。

樹人家商醒獅隊教練，曾獲國內外獎項的舞獅選手陳勁甫說，他們的目標是讓這群學生能在這個舞台找到自信，同時透過參加國內外比賽的方式，破除一般大眾對舞龍舞獅的刻板印象，能夠認同這項運動，也期望未來政府更加重視支持。問到給市長的表現打分數，陳教練也稱讚說：「侯市長很有天分，短短練習不到一小時就達到一般學生大概要練兩週左右的程度，體力和協調性都沒問題！」

參與錄製的新聞局同仁王子禾表示，平時沒有機會拿6公斤的獅頭，練習時發現，負責掌控獅頭的人非常忙碌，要同時控制獅子的眼睛、嘴巴，還要注意腳步，才能成功演繹一隻獅子的形態，最花時間練習的是拿對聯和吐對聯的時機，也和配合獅尾的同學練出好默契。而在一旁練習獅鈸的蔡畹鎣，看著自己寫得密密麻麻的小抄，認真的練習節奏，坦言每次錄製主持，接觸完全陌生的領域，瞭解到術業有專攻，學習到不少技能。

新聞局長蔣志薇表示，「侯Sir返校日」系列影音是透過市長到新北市高中、職體驗各種特色課程、社團，和年輕世代的第一手接觸，讓市府團隊聆聽到師生的真實心聲，歡迎各校學生推薦有趣、與眾不同的特色課程給企劃團隊，讓自己學校社團或特色課程有機會讓更多人看到。「侯Sir返校日」系列影音將會陸續上線，更多影片歡迎訂閱「侯友宜 houyuih」YouTube頻道，觀看完整版《侯Sir返校日-樹人家商醒獅隊》：(https：／／youtu.be／-qNW1HjbXuM）

新北市長侯友宜在過年前夕，帶領新北市府新聞局同仁Eddie王子禾及Naomi蔡畹鎣到新北市樹人家商醒獅隊學習舞獅技巧。（新聞局提供）

新北市長侯友宜在過年前夕，帶領新北市府新聞局同仁Eddie王子禾及Naomi蔡畹鎣到新北市樹人家商醒獅隊學習舞獅技巧。（新聞局提供）

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