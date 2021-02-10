過去一年武漢肺炎撼動全球，大多數人揮別2020年都是一句「慢走不送」。但不論人們多想將去年抹除，這場疫情都勢必深印在歷史中，而美國史密森尼博物館將透過展覽保存世人疫情記憶。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情為全世界按下暫停鍵，各地經濟與社交娛樂生活停擺，不少人被迫失去工作，甚至是至親摯愛。失落、孤獨、焦慮與擔憂是大多數人過去一年的心情寫照，許多人迫不及待將2020年拋在腦後，只盼揮別疫情陰影。

不過，旗下擁有20間博物館與美術館的美國史密森尼博物館集團（Smithsonian Insitution）可有不同想法。它鼓勵民眾透過分享自己疫情下的故事，協助博物館人員打造疫情相關館藏，記錄這段混亂痛苦的歷史時刻。

疫情下的你過著怎樣的生活？來自俄亥俄州的梅根（Megan）寫下她所感受到令人難以忍受的孤獨感。「疫情以前，我就常常感到十分孤單，那種感覺就像妳在座島上，但就是不知道如何離開，而疫情讓我變得更孤立。」

來自維吉尼亞的凱薩琳（Katherine）則分享她與丈夫多年求子未果，卻在疫情初期發現自己懷孕的故事。

從一開始的迎嬰派對只能線上辦，到懷孕期間的不敢出門，到最後家人必須先隔離再篩檢才能見新生兒的經歷，都讓凱薩琳直呼：「我希望當疫情結束，我們不會再忽視過去被視為理所當然的日常『小事』，那是我們自然流露的微笑、與摯愛的擁抱，以及不需恐懼就能靠近他人的時刻。」

不論是透過藝術記錄自己疫情間感受、從歷史人物身上找到力量與希望，或是與分散各地家人透過視訊軟體找回情感連結，這些都是人們寫下的疫情故事。至於2020是否真的是「最糟的一年」，或許每個人心中有不同答案。

(中央社)