「雞排妹」鄭家純先前揭露在尾牙被廠商和歌手性騷擾，掀起台灣演藝圈一股「MeToo」風潮，過去因「雙峰爆青筋」走紅的D胸辣模「啾啾」（本名：吳慈敏）也在IG控訴在這圈子常遇到被吃豆腐，她印象最深的是遇到「色影師」穿浴袍拍照裡面脫光，一蹲下下體全都露，讓啾啾傻眼只好為了工作忍著。

啾啾在IG有46萬網友追隨，人美、臉蛋精緻、又有火辣身材的她，過去就自曝從事模特兒這行不好賺，她早年從南部北上找工作，認為要從事模特兒這行要有勇氣、決心，工作時常遇到突發狀況，有次明明談好拍時裝，到了現場卻要求她脫衣，改拍內衣特輯，啾啾當下雖然無言，也只能硬著頭皮配合，但強調只是少數例子。

啾啾身材火辣。（圖／翻攝自chuchu0526 IG）

啾啾說，做模特兒這行，給另一半的心理建設也很重要，有任男朋友佔有慾強，送啾啾去工作途中才知道是要拍內衣照，「他直接不讓我下車，有點恐怖情人的感覺」。除此之外，日前她看到雞排妹的事件，發文表示這圈子被吃豆腐真的很常見，她有個朋友幫大哥辦尾牙，聊著聊著對方就親上來，「真的真的很噁心，我聽到只想給那位大哥一巴掌」。

啾啾身材火辣。（圖／翻攝自chuchu0526 IG）

回憶起自己遇過的性騷擾，啾啾表示：「我曾經拍攝遇過攝影師穿浴袍裡面不穿，蹲下來露XX給我看的，因為這樣我陰影了至少三個多月，現在才敢把這件事講出來」，呼籲大家都應該將心比心，若是自己家人遇到應該沒有人會開心。她更批評很多酸民總說為何不提告、閃避？啾啾說：「請問沒有證據要怎麼告？」，「一個突然來閃得了嗎？像你車禍一台車要撞向你的時候，你怎麼不閃？」

(中時新聞網)