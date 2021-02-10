民進黨中評會日前討論萊豬跑票3綠委懲處案，最後決定延至春節後再討論，不料卻引來新系前立委段宜康與英派立委蔡易餘兩人在臉書互嗆，段宜康也隨後刪文。對此，資深媒體人陳東豪直言，他不清楚為何段宜康會跳出來「打人」，因為打這3位立委，對新潮流也沒有好處，更有趣的是，綠委林淑芬和陳明文兩人曾結怨，陳明文竟然會出手幫忙林淑芬，真的很妙。

民進黨中評會8日就萊豬表決跑票的綠委林淑芬、劉建國、江永昌3人的黨紀處分做討論，英派中評委陳明文力主「一罪不兩罰」及程序正義，最後決定延至春節後再討論，段宜康為此表達強烈不滿，在臉書痛罵「怎麼把一條看門狗，寵成毀家惡獅？」此說法引來蔡易餘在臉書反嗆，「我們自詡盡力幫總統看門，但我們不是狗，掌派系的大人物請不要血口噴人！」段宜康隨後刪文，但已引來黨內熱議。

對此，陳東豪9日在網路節目《POP搶先爆》表示，他不清楚為何段宜康會有這麼大的動作，若真要動這些人，對新系也沒有什麼好處，且若真的重懲劉建國，綠委蘇治芬也不會因而感謝新系。

對於陳明文會出手協助林淑芬，陳東豪認為很妙，因為林淑芬以前和陳明文有結怨，結果竟然陳明文會出來幫林淑芬說話，然後段宜康跳出來打陳明文，這真的很妙，如果國民黨夠厲害，就可以從中看到機會。

陳東豪也直言，其實民進黨立院黨團的懲處很簡單，因為這「裡面有一個人要選縣長，有一個不能趕到時代力量去」，反正法案最終也過了，就是不要搞死人。民進黨掌權派會做出這樣決定不意外，就是要把傷害降到最低，因為接下來還有2022要選。

(中時新聞網)