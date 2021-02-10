前日職羅德隊後援投手澤村拓一在自由市場等待許久，近日終於傳出好消息，有多隊大聯盟球隊與他接觸，《體育報知》報導澤村拓一已通過體檢，將與紅襪簽約。

澤村拓一長久以來都視挑戰大聯盟為夢想，他自2010年加入日職巨人後連2年繳出雙位數勝投，是2011年央聯新人王，2015年轉任球隊終結者，還曾拿下央聯救援王，多次入選日本隊國手，曾是巨人軍重要投手戰力。

只不過去年他表現不佳，出賽13場1勝1敗，自責分率高達6.08，還被球隊下放到三軍，更有巨人內部評論他「復活機會0」的傳言留出，造成外界譁然，隨後9月就被交易到羅德。不過轉隊後的澤村拓一上演大逆襲，接下來22場出賽自責分率僅1.71，21局中有29次三振，球速也來到153公里以上，因此在季後行使海外自由球員資格要挑戰大聯盟。

今年因為疫情，自由市場流動緩慢，不過澤村拓一也傳出有包含水手、藍鳥在內的6支球隊對他有興趣，自從包爾（Trevor Bauer）確定加盟道奇後，FA市場才又復甦，澤村拓一也親自到美國與經紀人一起向各隊進行談判，今日傳出已經與紅襪達成共識，連體檢都已通過，也代表過去巨人放棄他的選擇是錯誤的。

32歲的澤村拓一宣布挑戰大聯盟後曾說，「我希望為最需要我的球隊揮動手臂，想和聚集全世界最頂級選手的球隊奮戰，這是我一直以來的夢想。」澤村拓一將是紅襪隊史上第8名日本球員，先前還有大家友和、野茂英雄、松坂大輔、岡島秀樹、齋藤隆、上原浩治、田澤純一等人。

(中時 )