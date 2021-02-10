各國央行猛印鈔加上低利政策，吸引熱錢瘋狂湧向股市，帶動全球股市持續創新高。外媒報導，韓國一位12歲小學生去年4月說服父母動用2500萬韓元（約台幣64萬）的存款買股票，他投資三星、現代等績優股，結果暴賺43%，現在他夢想成為股神巴菲特，還說「與其考上首爾國立大學，他寧可成為偉大的投資專家」。

路透報導，去（2020）年4月，韓國股市從10年最慘跌幅展開大反彈時，南韓12歲男童權俊（Kwon Joon）看電視新聞相信股市專家所說，「這是10年難得一次投資機會」，於是說服父母動用2500萬韓元存款開設交易戶頭當投資基金，趁低點買進績優股如三星、現代等股票，並獲得43%高報酬。

權俊表示，「我的偶像是美國股神巴菲特。我不會專注短期交易，而是希望把投資時間拉長10到20年，從長遠來看，希望實現報酬率最大化。」去年韓國股市大漲30%，衝破2800點大關，全球股市漲幅排名第3。

事實上，像權俊這類菜鳥投資人，用過年紅包和賣掉汽車玩具所獲得的資金投入藍籌股，以追求「價值投資」，也促動疫情期間南韓股市散戶交易暴增。

韓國股市散戶越來越多青少年，甚至更年輕投資者，去年散戶占股市成交量超過2/3，而2019年此一比例還不到50%。這種趨勢歸因於南韓股市大漲和吸引對教育體系不再抱有幻想的父母投入，加上千禧年世代在家工作有關。

權俊的母親李恩珠（Lee Eun-Joo）說，「在這個時代，大學學位是否真的那麼重要？她希望讓兒子多接觸財經商業，因為可激發他的投資熱情。」

李恩珠強調，「我們現在生活在一個不同的世界，成為『獨一無二』的人可能會更好，即使受過良好的教育，也不見得能幫助我兒子獲得更好的就業機會。」

權俊也說，「與其考上首爾國立大學，他寧可成為偉大的投資專家，也希望投入更多慈善工作。」

其實權俊的成功也反映出韓國年輕人面臨的就業挑戰。截至今年1月份，韓國有四分之一年輕人失業，創下有史以來最糟糕紀錄。

職業研究員Min Sook-Weon表示，沒有足夠的工作的給大學畢業生，所以很多人都提早轉往多元化工作發展。

(中時新聞網)