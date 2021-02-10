新北市某公司主管阿國（化名），竟膽大包天在辦公室內硬解開女員工萍萍（化名）內衣，想霸王硬上弓，萍萍拚命掙扎，怒吼一句「你再弄我，我就跟老闆娘講！」，才讓阿國罷手，躲過一劫。新北地院依強制性交未遂罪，對阿國判刑2年，緩刑5年，緩刑期間應提供240小時義務勞務。可上訴。

根據判決書內容，前年7月某日傍晚，阿國在辦公室內「突襲」萍萍，從背後環抱並用雙手撫摸她胸部，萍萍嚇得撥開對方，並想往樓下逃跑，但阿國不放過她，竟把萍萍硬拉進業務室內，還解開她內衣扣子，繼續上下其手亂摸，甚至想解開萍萍短褲鈕扣，因萍萍激烈掙扎沒解開，竟然從褲子縫隙伸手。

過程中萍萍持續不斷掙扎，最後對阿國大吼：「你再弄我，我就跟老闆娘講！」，阿國才停止動作，萍萍掙脫魔掌後立即報警處理。

阿國到案後坦承犯行，以30萬元賠償金與萍萍達成和解，新北地院考量阿國沒有其他前科，一時失慮犯案，有悔意且積極作為彌補犯行造成的損害，應無再犯之虞，依強制性交未遂罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應向指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供240小時的義務勞務，且要接受3場次之法治教育課程，全案可上訴。

(中時新聞網)