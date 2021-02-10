白俄羅斯女星瑪格麗特來台發展多年，她當時常在綜藝節目大秀高難度才藝，讓許多台灣人感受到「戰鬥民族妹子」的厲害，淡出螢光幕瑪格麗特，現在專心當瑜伽老師，而她近期也向媒體透露近況，原來瑪格麗特與飯店小開男友Marco交往10年，也透露其實已被對方求婚2次，只是瑪格麗特都拒絕，同時，她也吐露拒婚原因：「感覺是被賣掉自由」。

熱愛瑜珈的瑪格麗特曾在2019年開心分享，和義大利的飯店小開交往，而她為了見男友也不時會飛到義大利，根據《ET today》報導，瑪格麗特其實已與飯店小開男友Marco交往10年，她也透露已被對方求婚2次，但瑪格麗特都沒有答應，離過一次婚的瑪格麗特感嘆：「婚姻感覺是自由被賣掉」，所以始終沒有點頭答應。

不過瑪格麗特為了和男友相處，她先前還飛到義大利南岸的Ischia觀光小島教瑜珈，並住在當地，但去年受新冠肺炎疫情影響，她不但沒辦法正常進行課程，也無法回台灣工作，而隨著瑪格麗特近期回台、暫時和男友分開，她也要男友把求婚一事想清楚，甚至還向對方說：「等疫情後我回到義大利再說」。

其實瑪格麗特過去就曾笑認，男朋友是當地飯店老闆的兒子，自己就是在那家飯店開瑜珈課，不過瑪格麗特對於感情一事，她都是抱著隨緣態度，主要還是過自己想要的生活。

(中時新聞網)