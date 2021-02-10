《戰車世界：閃擊戰》春節大挑戰

2021年2月10日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下PC主機遊戲《戰車世界》與手遊《戰車世界：閃擊戰》將正式推出兩個特別的主題活動，歡慶即將到來的農曆新年，與玩家一起喜迎牛年！

2月11日至2月21日，《戰車世界》將推出共有10個階段的「農曆新年大挑戰」，每一個階段都提供兩種方式讓玩家去完成。玩家可以選擇駕駛VI至X階的戰車來完成託付任務，或者選擇駕駛IX至X階的戰車來挑戰難度較高的精通任務。

凡成功完成10個階段的玩家，即可獲得全新的122 TM以及能夠套用在任一車輛的農曆新年主題2D風格。另外，已擁有122 TM的玩家可以透過完成至少八個以上的每日任務，以獲得精美的3D風格。

另一方面，手遊《戰車世界：閃擊戰》也將推出九關卡的農曆春節特別活動 - 春節大挑戰，2月10日至2月19日期間，玩家只要每天贏得一場戰鬥，即可將春節收藏系列紅包、神秘繩結，金牛以及從未見過的特別款「出乎意料」迷彩通通帶回家。

整個二月份，《戰車世界：閃擊戰》也將推出農曆新年立春活動，這段時間登入遊戲並完成戰鬥的玩家，就有機會獲得極具價值的遊戲好禮，包括特別款迷彩收藏系列以及中國VI階中型戰車。

(科技)