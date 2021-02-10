「大嘴鳥」又稱為巨嘴鳥，擁有非常醒目亮眼的鳥喙，通常出現在動物園內供人觀賞，近年來也有不少人當成寵物飼養在家。日前有民眾在高樓窗外發現一隻大嘴鳥，這罕見的訪客突然現身在台北市，讓屋主感到又驚又喜，有知情網友也透露了牠的不凡身價。

屋主近日在臉書社團「住內湖&大直真好社團」發文指出，6日下午突然看見窗外出現一隻大嘴鳥，牠好奇地用長長的鳥喙敲擊窗戶，看起來相當親人，不過這舉動卻嚇壞了家中飼養的藍貓，瞪大雙眼直盯著窗外，而大嘴鳥停留了短短30分鐘，吃些白米後就飛走了。

從大嘴鳥的腳環來看，應該是有人飼養，網友們紛紛集氣，希望牠能趕緊回到主人身邊，也有知情人士透露，這1隻身價不斐，可能上看16萬元，在留言區掀起一陣轟動；隨後，飼主也在該社團留言表示，回到家時發現大嘴鳥停留在隔壁棟，經過呼喚後，目前已安全返家。

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(中時新聞網)