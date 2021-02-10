世界衛生組織（WHO ）今天說明2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫源調查，排除病毒從武漢實驗室流出的說法，對此美國白宮新聞秘書表示，拜登政府盼能檢視世衛報告中的相關資料。

領導調查病毒起源的世衛小組領導人班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）表示，蝙蝠依舊有可能是病毒來源，不過食品冷鏈也是病毒可能的傳染途徑之一，值得進一步調查。班恩巴瑞排除病毒從實驗室外洩的可能。

路透社報導，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天在新聞簡報會向媒體表示，拜登政府沒參與這項調查的「計劃和執行」，想就世衛調查團的發現與支撐論據資料進行獨立檢視。

莎琪還說，雖然在拜登執政下美國政府重返世衛，但「在中國當地要有美國自己的專家小組，這點極其必要」。

COVID-19疫情2019年底從武漢華南海鮮市場爆發，帶領獨立專家小組赴武漢調查近一個月的班恩巴瑞表示，小組的工作發現一些新的訊息，但仍不足以對他們所認知的疫情整體面貌大幅改觀。

班恩巴瑞還說，病毒從實驗室流出的可能性極低，無需為此進一步研究。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在每日新聞簡報會上被問及世衛研究一事時表示，他無法斬釘截鐵地說世衛專家有獲得中國方面完全的配合。

普萊斯說：「我認為此事尚無定論。顯然中方迄今為止尚未提供我們所需的必要透明度。」他還說，美國會基於世衛資料和美國自己的情報做出自己的判定。

(中央社)