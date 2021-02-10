外交部日前宣布要在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」，不料一日就生變，遭外界批判「大內宣」高調惹禍。對此，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫發現，民進黨過去都會大力宣揚外交突破，可是蓋亞那設辦一事的網路關注度低，顯示此事本身不足以形成熱議話題，且民進黨政府恐已考慮到美中關係可能產生的變化，有意識節制宣傳力道，以防態勢丕變後的輿論反撲。

外交部4日宣布，將在蓋亞那設立「台灣辦公室」，蓋亞那官方隔天突然終止與台灣簽署的設置「台灣辦公室」協議，外交部為此表達遺憾，並稱對大陸再次霸凌壓縮台灣國際空間與台灣人民參與國際事務，我方表達最強烈的不滿與譴責。

對此，據QuickseeK快析輿情資料庫監測觀察，台灣將在蓋亞那設台灣辦公室的消息，4日當天僅有7萬餘則的網路關注，對比去年美國前國務次卿克拉奇和捷克參院議長維特齊訪台的高網路聲量，台灣民眾對蓋亞那的關注明顯低了不少，「究其原因，可能係設辦公室本身不足以成為有力的宣傳素材」所致。

另一方面，QuickseeK快析輿情資料庫認為，民進黨顯然也已考量到拜登上台後，美中關係將產生的變化，以及台灣在國際空間上的不確定性，因此有意減少宣傳力道，並在「外交轉內宣」的操作策略上作出調整，以防態勢丕變後的輿論反撲。

(中時新聞網)