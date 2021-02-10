新加坡昨天新增11人確診2019冠狀病毒疾病，包括一名新加坡航空的機組人員，她1月底執勤飛往阿拉伯聯合大公國後沒有下機，原機返星數日後出現症狀；先前已有4名同班機乘客確診。

新加坡衛生部昨晚發布新聞稿表示，新增11起境外移入個案，分別由阿拉伯聯合大公國、印度、印尼、俄羅斯、菲律賓、孟加拉入境。

其中一名境外移入案例是41歲的新加坡公民。衛生部表示，這名女性是新航機組員，她1月30日執勤飛往阿拉伯聯合大公國後沒有下機，原機返回新加坡。

返星幾天後，她於2月4日出現嗅覺喪失但未就醫，7日接受航空機組員定期病毒篩檢的結果呈陽性，隨後被送往國家傳染病中心再次採檢，結果也是陽性。

衛生部表示，這名女性的血清檢測呈陰性反應，代表很可能是近期被感染。另外，初步檢測顯示她的英國變種病毒株B117檢測呈陽性反應，仍須進一步確認。

此外，衛生部指出，這名機組員於2月2日接種由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。這款疫苗未含有活病毒，因此不可能因為注射導致感染；在接種疫苗前後仍有可能被感染，接種完成後通常需要幾週的時間才會產生免疫力。

在此之前，新加坡已出現2起接種Pfizer-BioNTech 第一劑疫苗後仍確診的案例。

衛生部進一步表示，與這名機組員同班機的旅客中，已有4人確診且初步B117病毒株檢測也呈陽性反應。考量這名機組員近期旅遊史及在機上被感染的可能性，因此將這起案例歸為境外移入。

截至目前，新加坡累計5萬9732人確診，病故人數維持在29人。

(中央社)