無黨籍高雄市議員黃捷罷免案失敗後，同為高雄市議員的高閔琳罷免案成焦點，由於日前二階連署送件一度未達標，能否順利補件5485份備受關注。罷免高閔琳總部發言人陳清茂表示，補件限期10天，他本來想第3天沒收件就宣告失敗，沒想到3天後竟湧入大量連署書，7天累積9483份，讓他感嘆「皇天不負苦心人」。

陳清茂昨日（9）接受香港媒體《中評社》訪問表示，補件期限10天要募集5485份，他原本想若3天沒收件就宣布失敗，但皇天不負苦心人，3天後竟湧入大量連署書，7天累積近萬份，讓罷琳行動順利完成階段任務。

陳清茂9日下午與志工一同將6大箱紙盒送達高雄市選委會，經初步清點，總共有9483份，讓陳不禁打趣道，只要扣掉3份就剛好是「9480」，與「罷琳」諧音，他認為這是罷免案會成案的好兆頭，讓他有信心一定會過關。

高閔琳選區為高雄第3選區，在永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，選舉人總數19萬1440人，連署人數門檻1萬9144份；若進入投票階段，罷免門檻為4萬7860票。中選會1月27日公告，罷琳團體送交之2萬1472份連署書，不合規定刪除7813份，未達法定二階連署之1萬9144份，還差5485份，2月9日是送件最後期限。以首次送件汰除率達3成6來看，補件要超過8570份才安全，這次補件9483份來看應有機會過關。

(中時新聞網)