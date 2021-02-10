盧姓女高中生喝到加料版「小強紅茶」，向店家詢問，竟被懷疑敲詐。（盧女提供／柯宗緯高雄傳真）

盧姓女高中生喝到加料版「小強紅茶」，向店家詢問，竟被懷疑敲詐。（盧女提供／柯宗緯高雄傳真）

家住桃園的盧姓女高中生，日前到高雄找友人玩，順路到高雄老字號複合式餐飲店外帶冰淇淋紅茶，未料竟喝到「加料版」，吸一口發現有異物，吐出後驚見小蟑螂，她當場嚇哭，事後向店家反映對方連一句道歉沒有，甚至懷疑她敲詐。高市衛生局表示，近日將派員稽查，如有違規依食安法裁罰。

盧女控訴，2月3日凌晨她與友人到該餐飲店消費，花27元購買1杯冰淇淋紅茶回家喝，突然喝到有「東西」，心想冰淇淋紅茶不應該有東西，一吐出來發現是隻蟑螂，一看飲料下面還有蟑螂腳殘渣，當下趕快拍照存證。

盧女說，第一次喝到有蟑螂，原本以為螞蟻、蚊子就算了，她當下很驚恐，就嚇到一直哭，還把飲料吐一地。最後向跟業者反映，原本對方說「我退錢給你，再換一杯」，她留了資料要店長回覆，迄今毫無消息，她要的是一句道歉，不滿意店家處理作為。

盧女不滿說，店家還質疑她存心敲詐，「這很誇張」，她是桃園人，不會特地來高雄這麼做，她並非要賠償，但至少對方要誠心道歉，現在對手搖杯都不敢喝了，內心會有陰影，只敢喝白開水。

遭投訴的店家陳姓負責人坦言，確實接到該客訴，但店內每周花8000元請專業清潔人員消毒6小時，不可能會有蟑螂。若是真有蟑螂吃壞肚子就醫，有憑有據，該怎麼賠他就賠，但這次他不知道該怎麼賠？

高市衛生局則回應，近日會派員到該店家稽查食品衛生，並依食安法處理。

(中時 )