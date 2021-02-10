春節連假期間，西拉雅風管處推出借問站集章卡，以及「我在西拉雅借問站」拍照打卡贈小禮活動，歡迎遊客暢遊西拉雅風景區時，順道來一趟借問站打卡集章之旅吧。（劉秀芬攝）

春節連續假期間，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處為讓遊客享受順暢、愉快的新春旅遊，與各單位合作，實施多項疏運措施；此外，更推出「我在西拉雅借問站」打卡贈小禮活動，每個借問站都有自己的特色章，歡迎遊客暢遊西拉雅風景區時，順道來一趟借問站打卡集章之旅吧。

西拉雅風管處表示，春節期間與各單位成立西拉雅疏運小組，2月12日至2月16日每日持續派出人員進行巡查，針對發生壅塞路段隨時向警察廣播電台或CMS通報路況，讓出遊旅客可機動避開塞車路段。

春節期間官田遊客中心、中埔遊客中心、南化遊客中心及大埔旅遊資訊站於除夕休館一日之外，其餘期間2月12日(初一)至2月16日(初五)均照常對外開放。

西拉雅國家風景區還有11家借問站，每個地區皆有不同的人文風景，除了有地圖資訊，也提供友善的旅遊諮詢服務外，並設有WiFi熱點與QR code引導至雲端提供各項旅遊服務。

管理處幫11家借問站設計了特色章，遊客可向店家索取集章卡，收集11個西拉雅借問站店家的特色章。今年也推出打卡送小禮活動，即日起前往西拉雅風管處的借問站現場拍照打卡上傳臉書，並且留言分享，即可兌換限量來店小禮，詳情請參考風管處臉書https：／／www.facebook.com／sirayatrip。

西拉雅國家風景區管理處的借問站如下：

台南市左鎮區公館社區發展協會：台南市左鎮區岡林里31號

梅嶺食品遊客休閒中心：台南市楠西區香蕉山梅嶺20號

玉井芒果冰 有間冰舖：台南市玉井區中正路152號

果農之家：台南市楠西區密枝里6號

雲萊山莊庭園景觀咖啡：台南市白河區關嶺里129號

李子園小舖：台南市東山區高原里李子園93號

豆讚咖啡莊園：嘉義縣中埔鄉三層1131村真閂2鄰7號

瑪莎園景觀餐廳：台南市玉井區沙田里25-66號

曾文水庫觀景樓餐廳：嘉義縣大埔鄉西興村潭坪7號2樓

大坑休閒農場 ‧ Dakeng Leisure Farm：台南市新化區大坑里82號

石子瀨社區發展協會：台南市大內區石城里114-66號

(中時 )