今天是春節連假第一天，交通部長林佳龍上午視察台北車站防災中心疏運整備情形時，被問及有關東部幹線及東部疏運情況，林佳龍說，目前疏運情況良好，有達到分流效果，特別感謝國人配合交通部的疏運計畫。他也透露，行政院現在也訂定政策，未來會在小年夜就放假，讓時間可拉長，疏運效果會更好。

台鐵局表示，返鄉高峰為昨日午後到明日上午間，旅遊人潮集中在初二到初四，返工與返校人潮集中在初三到初五，預估平均日運量為60萬人次，最尖峰落在初三，運量約70萬人次。

高鐵公司表示，受自由座停售影響，高鐵下修春節期間運量，約11.5萬到20.9萬人次，減少27.5％，預計單日最大運量為初二的20萬人次；根據前兩日疏運資料來看，前天運量比預估多了3萬、昨天少了1萬人次，可見旅客有提早返鄉，或尖峰時段買不到車票改搭離峰時段班次，全車對號座確實發揮分流與防疫的成效。

由於台鐵不限制電子票證，外界擔心恐成防疫破口，林佳龍指出，從這幾天旅運量來看，電子票證沒有產生太大干擾，也沒有害列車擠爆，且以短途旅次為主，若要限制也有困難才會預留空間。

林佳龍表示，今年是7天連假跟去年一樣，也參考去年疏運狀況做檢討跟精進，所以到目前為止有達到分流效果，特別感謝國人配合交通部的疏運計畫，特別是往宜花東返鄉出遊的人潮看到有提早上路，也多利用離峰時間，特別是配合分流措施，包括：時間、路線、運具等分流，也鼓勵大家搭乘公共運輸，除雙鐵外，國道客運也有票價優惠，到東部也可轉乘接駁，很方便，一個「在地有腳」計畫。

林佳龍說，到花東的國人，尤其一年一度要返鄉，也有採取實名制訂票，加上雙鐵為防疫，也落實訂票，讓大家可以多利用離峰時間空餘的票，不會在尖峰壅塞。因資訊平台受到很多人運用，隨時上網1968＆幸福公路APP，還有高鐵、台鐵相關資訊平台，掌握正確資訊、配合分流措施，大家都可快樂出門、平安到達目的地。今天是連假第一天，預期初一到初三之間會有另一波尖峰時段，同仁堅守岡位，做好交通國家隊，一方面做好春節疏運，同時又能落實防疫工作。

由於高鐵因防疫關係全車採對號座，尖峰運能吃緊該如何辦理？林佳龍說，加開列車，34列的列車提早維修，在春節期間都可上路，像今天又加開兩班列車，讓臨時想搭車的人也能買到票，也特別請同仁提供服務，若沒訂到高鐵票，同步提供台鐵資訊，若雙鐵都沒辦法訂到票，則引導搭國道客運。公路運能很大，可減消自用車造成的負擔。

林佳龍說，總結過去經驗、分析大數據，提早一天放春節連假，就是小年夜當天就放假，確實分流的效果，有些公司甚至又提早一天放假，變成今年是12日是大年初一，10日就放假，很多返鄉出遊9日就上路，甚至更提早到8日就分流，行政院也訂定政策，未來會在小年夜就放假，讓時間可拉長，疏運效果會更好。

(中時 )