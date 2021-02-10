台東蘭嶼驚傳珍稀龍王鯛疑遭獵殺，海巡找到與龍王鯛合影的平頭男，搜索住家與冰箱，沒有龍王鯛的蹤跡，平頭男稱拍照留念後就放回大海。不過有蘭嶼鄉民表示，恐怕早就吃下肚，誰會留證據在冰箱，這隻龍王鯛的下落究竟為何，仍有待繼續追查。

日前蘭嶼1個社團群組，有人分享2張1名男子和1尾大魚的合照，照片中男子還比出讚的手勢，不過，當地眼尖鄉民發現這尾大魚，竟是疑為瀕臨絕種的龍王鯛，該鄉民擔心照片被刪除，立刻下載當證據。

台東縣府農業處通知海巡調查，據聯合報報導，海巡第13大隊表示，前往蘭嶼李姓男子及謝姓男子住家搜查，翻冰箱並無查獲龍王鯛魚體及殘骸。李男認了跟龍王鯛合照，但稱是潛水捕魚不小心撈到，拍完照就放回大海。

不過有其他蘭嶼民眾表示，誰會把證據冰在冰箱，照片已上傳多日，龍王鯛恐怕早就吃下肚或處理掉了。

5年前綠島民宿老闆陳明憲獵殺龍王鯛，也是在照片瘋傳引發撻伐後，將龍王鯛屍塊埋在一處工地，一開始打死不認，還說照片是舊照；直到謊言被戳破，才帶著海巡挖出龍王鯛屍塊。這回蘭嶼龍王鯛的下落究竟在何方？還有待持續追蹤。

據水產試驗所東部生物研究中心主任何源興表示，龍王鯛的學名是曲紋唇魚，外觀有厚厚的嘴唇，青綠色的身體，喜愛棲息在珊瑚礁海域，又稱「珊瑚礁魚王」，高額頭像是戴頂帽子，又稱「拿破崙」。因數量銳減，國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為瀕危物種，且目前受到瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）保護。

目前台灣在綠島、蘭嶼、墾丁等海域還可見到野生龍王鯛身影，不過數量極度稀少，估計在30隻以內，且不見小魚蹤影，顯示龍王鯛沒有在這些海域繁殖，可說是殺一隻就少一隻。

(中時新聞網)