台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》將於11日晚間6點30分播出，今年因配合中央整體防疫政策及保護國人健康優先考量下，錄影當日取消萬人觀眾進場，總主持人黃子佼表示：「雖然少了觀眾的壯觀場面，但是多了很多與藝人間的交流，也造就許多首度同台的經典畫面。」錄影當天藝人們檯面下的可愛互動都被記錄下來，而《紅白》精神領袖張小燕當天也驚喜現身。

張小燕特別選在《紅白》滿12周年回娘家，令黃子佼又驚又喜，打趣和張小燕喊話：「小燕姊隨時想要上來主持，麥克風都馬上遞給您。」輪到介紹動力火車時，為求畫面效果，從舞台左側奔向主舞台的茄子蛋特別又重跑一次，茄子蛋自虧：「我們被懲罰是不是？」而當五堅情要和炎亞綸、唐綺陽互動時，黃子佼打趣說：「來，感情好的站一邊。」陳零九、婁峻碩、偉晉馬上三人組成一隊，邱鋒澤則被迫只能和小賴一組，鬥嘴畫面也展現五人的好感情，逗得一旁的炎亞綸樂開懷。

對於連續四年接下《紅白》主持大任的黃子佼透露：「四年下來，和納豆、瑪麗、少偉、花花我們五人的默契更加提升，彼此信任，能夠眼神交流應對許多突發狀況，這很珍貴。」，而首度無觀眾入場的《紅白》，對表演嘉賓來說也是一個考驗，不過各段表演內容專業又精采，黃子佼形容：「雖然入無人之境，彷彿有萬人鑽動。」直呼台灣演藝圈的能量和實力不容小覷。

(中時 )