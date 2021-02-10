指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布最新季度調整，台股這次呈現「兩降一持平」格局，在MSCI全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別遭調降至13.27%與14.91%，MSCI全球市場指數權重則是持平。

台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由13.37%下調至13.27%，調降幅度為0.1個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重由15.02%下調至14.91%，調降幅度為0.11個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重持平，為1.83%。

以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近8次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在2月26日收盤生效。

至於在MSCI台灣指數成份股，這次成分股新增1檔，刪除1檔，指數成分股將維持87檔，並有15檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為新增成分股南電，權重增加0.16個百分點，權重調降最多為刪除成分股佳格，權重減少0.08個百分點。

觀察「MSCI全球新興市場指數」，權重調升最多的中國，權重增加0.22個百分點；權重調降最多為韓國，權重被下調0.11個百分點。

法人指出，受惠於5G通訊及遠距商機等需求，加上農曆春節年前備貨及消費效應，製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）連續多月擴張，今年1月進出口金額更創歷月新高，許多機構看好台灣今年經濟表現。

觀察當前國際情勢，法人表示，面對疫情二次升溫，多國再次端出緊縮防疫措施，導致生產動能受到影響，減緩全球經濟復甦力道。不過，全球確診數在今年1月中起明顯下降，且因應中、短期經濟仍存在下行風險，各國央行立場多持續偏向鴿派，資金仍充沛無虞，預料在疫情持續減緩下，全球景氣有望迅速回到復甦軌道上。

不過法人也指出，美、中兩國也在國際議題、亞太及印太區域政治角力動作頻頻，建議投資人仍須多關注各項議題發展變化，以因應各種消息面因素所造成的金融市場震盪。（編輯：潘羿菁）1100210

(中央社)