◎闔家出遊 體驗機場偽出國 入住桃園 揪你免費玩1天

新冠疫情阻斷出國旅遊機會，桃園市政府特別推出「住桃園旅宿、免費玩1天」升級版，與雄獅旅遊、易飛網、政豪旅行社及可樂旅遊4家旅行社合作，主打「桃園魅力金三角旅遊」，3月1日前提供2萬個名額，帶遊客1日玩遍機場、青埔商圈及特色景點等魅力亮點。

◎新竹 尖石鄉賞櫻 探訪峨眉老茶廠

春節去哪走春？不妨到新竹縣尖石鄉後山賞櫻、徜徉巨木群步道、峨嵋湖豐富生態，或探訪峨眉富興老茶廠、芎林紙寮窩造紙工坊、竹東蕭如松藝術園區，體驗新竹豐富在地文化。

◎苗栗 農村好風光 採果品茗玩透透

苗栗海岸線綿長，苗栗縣政府推動「綠光海風自行車道」，全長68.5公里，沿途風光明媚，可飽覽竹南、後龍、通霄及苑裡沿海4鄉鎮溼地、沙灘、漁港、風力發電廠、歷史古蹟及田野景緻，北可銜接新竹市17公里海岸線，南可直達台中市大甲區，享受完善且精采的騎乘體驗。

◎大雪山奇景 雲海美如畫 台中唯美抹茶湖 情侶漫步首選

擁有「台中之肺」美名的中央公園種植萬棵原生樹木，宛如隱身都市中的森林祕境，讓民眾大口呼吸新鮮空氣。園內彩色迷宮及最美便利商店都是打卡熱點，縱向串聯南北園區共2.5公里長的休閒、親子、運動三大特色步道，相當適合帶家人春遊；超唯美的「抹茶湖」可眺望科湳愛琴橋，享受浪漫迷人氛圍，更是情侶漫步首選地點。

◎彰化 張燈結綵喜洋洋 古城飄異國風

迎接牛年新春，彰化縣各處張燈結綵，彰化縣政府舉辦「月影燈季」，從彰化美術館起沿路至卦山路、天空步道，還有八卦山大佛風景區遊客中心，一路布置彩虹隧道、阿拉丁神燈、紅色日式鳥居等，點燃異國風情，讓彰化美爆了，夜晚一片輝煌。

◎南投 鳶峰觀星 日月潭鐵馬漫遊

「合歡山國際暗空公園」是亞洲第3個通過國際認證的區域，南投縣政府打造友善觀星環境，在鳶峰設置觀星平台，新年走春可以上山觀星；民眾也可到信義鄉東埔溫泉泡湯，探訪熱門景點七彩吊橋，或在山明水秀的日月潭，體驗全球10大最美自行車道風情。

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(中時新聞網)