Selina（任家萱）出道多年，最近她跨足電商食品界，改當「任性闆娘」，2016年她和律師張承中（阿中）結束5年婚姻，近日她受訪問是否仍期待新戀情，考慮再婚？她說希望能先遇到對的人就好，兩人相愛就可以生孩子，不一定要結婚，歷經一段婚姻的她預告未來可能未婚生子，而談到S.H.E今年出道20周年，Selina一席話也為三人合體露出曙光。

Selina、Hebe、Ella於2001年在華研旗下以女團「S.H.E」身分出道，發行十張錄音室專輯，2018年三人約滿各自成立工作室，沒和舊東家續約，因此冒出版權爭議，去年Hebe在小巨蛋開演唱會，因曲目選唱到華研時期歌曲，被舊東家寄出存證信，甚至砲轟Hebe「沒誠信」。

Selina最近跨足電商食品界。（圖／中時資料照片）

華研當時聲明撂狠話，直指：「華研與田馥甄女士的合約上有約定，田馥甄女士在合約終止後，未得華研同意不能再演唱曾為華研灌錄的歌曲，這是田馥甄女士清楚明白的事。這條款有一些除外的規定，但公開演唱會不在豁免之內，田馥甄女士若要在演唱會唱舊歌，應先徵求華研同意。」

對此，Hebe回應用平常心看待，加上有好姊妹Ella、Selina的陪伴，「畢竟人生本來就會遇到各種起伏，有好朋友陪在身邊就是幸福的事」，「我有感受大家的愛，我會好好的，謝謝歌迷、媒體朋友的關心，有感到很溫暖支持的力量」，並預告正在申請2021年高雄巨蛋檔期，演唱會曲目也是如常。

Selina五年前跟張承中離婚。（圖／中時資料照片）

今年2021年，S.H.E將迎來出道20周年，據《鏡週刊》報導，Selina語帶保留說三個人會為此討論一下，會出現一些預想可知需要面對的情況，但強調「沒有什麼是人不能解決的問題」，似乎仍有望合體，又問她最近感情狀態，她說被算命老師說42歲才會有正緣，意指今年將40歲的她還要再等2年，對她來說談戀愛、生小孩可以，卻不一定要走上再婚一途，她認為結婚是大事，「幹嘛把每件事情搞那麼大？稍微低調一點好」。

(中時新聞網)