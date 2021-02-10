今（10）日就是小年夜，不少民眾已返鄉過節，但維護治安的警察絲毫不敢鬆懈，警政署長陳家欽為了慰勉員警維護治安辛勞，昨（9）日上午親赴中正第一分局忠孝東路派出所勉勵所有執勤同仁，也期許同仁在新的一年，繼續秉持依法行政，積極為民服務之精神，全力維護社會治安工作。

中正第一分局負責總統府、行政院、立法院等維安工作，平日也須處理民眾集會遊行事件，員警工作繁重，陳家欽除感謝分局全體員警對治安工作一年來的辛勞與貢獻外，也肯定員警維持民主社會的自由與秩序。

陳家欽特地頒發春節紅包給派出所，肯定過去一年的努力付出。（圖／翻攝畫面）

陳家欽表示，警察是人民的保母，及維護社會治安的中流砥柱，各項工作與民眾生活息息相關，影響人民權益至深且鉅，只有積極提升同仁素質與專業能力，精進勤務與偵防效能、提升執法品質，建立優質的警察團隊，才能獲得民眾的肯定與信賴。

陳家欽也藉此機會與第一線基層同仁座談，過程中互動熱絡，對於服勤人員體力調節及應勤裝備均深表關切，祝福同仁新春佳節愉快，並向執勤同仁一一握手致意，展現十足的親和力，讓同仁溫暖在心。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)