在民進黨全面執政優勢下，總統蔡英文的接班人成各界焦點。一項最新「政治人物印象」民調顯示，國民黨籍新北市市長侯友宜勇奪第1名，民進黨籍桃園市市長鄭文燦好感度則大勝蔡英文、榮獲第2名；該調查並顯示，鄭文燦為「綠營政治人物」好感度第1名，「綠營新共主」態勢明顯。分析指出，桃醫「清零計畫」順利完成，是鄭高民調的關鍵。

根據《遠見》昨日（9）公布之「政治人物印象分數評比」，第1名為侯友宜的7.2分，第2名為鄭文燦的6.7分，第3名為蔡英文的6.3分，第4名為賴清德的6.2分，第5名為蔣萬安的5.9分，第6名為盧秀燕與朱立倫以5.8分並列，趙少康則以4.6分位列第11名。

若只針對「綠營政治人物印象分數評比」，第1名為鄭文燦，第2名為蔡英文，第3名為賴清德，第4名為林右昌，其中，鄭又以6.7的高分，大勝蔡的6.3分、賴的6.2分與林的5.7分，可謂遙遙領先。

該篇民調文章中並分析，鄭文燦能夠勇奪高分，榮登綠營好感度冠軍、藍綠好感度亞軍，關鍵在於桃醫「清零計畫」順利完成，展現了其辛苦防疫下的卓越執政能力。不僅如此，鄭雖在綠營支持者好感度上以7.5分居次（蔡英文8.5分為冠軍），卻在藍營支持者中拿到5.9分的好感度，成為「最受藍營支持者歡迎的綠營政治人物」；鄭在中間選民也拿到6.4的高分，於藍綠11位政治明星中，僅次侯友宜的7.0分。綜觀民調走勢，可見未來藍綠共主都必擁有「藍綠通吃」的特質。

(中時新聞網)