白河老街一早就湧現採購年貨人潮，白河分局也動員內、外勤警力，全力於周邊交通疏導。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

白河分局在仙草派出所設置「警察溫馨補給站」。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

春節連續假期首日，轄區有關子嶺等重要風景區的台南市白河警分局也全面進入戰鬥狀況，分局今年於勤務指揮中心成立交通流量監控中心，將各風景區之路口監視器5組58支鏡頭整合，並輔助運用google map，全天指派專人監控車流來迅速應變。

為維護春節期間轄區交通順暢，白河警於172線通往關子嶺沿線道路警方加強部署，172線仙草埔土雞城路段警方以燈控延長車輛通行時間及機動巡邏發現壅塞立即排除之方法，讓前往關子嶺泡溫泉及享受美食之民眾通行順暢。

白河區中山、中正、康樂、新起街等道路，是白河老街重要市集道路，一早就湧現採購年貨之人潮，白河分局也動員內、外勤警力，全力於周邊交通疏導。另因人車較多，也時有交通事故發生，今早在市集周邊也發生2件購物老翁之擦撞意外，但都為在場警方立即有效排除，迅速恢復交通順暢。

白河分局分局長陳明宏表示，春節期間警察治安、交通、服務工作不打烊，白河分局除了要民眾安全，同仁辛勞付出也兼顧，今年也在仙草派出所設置「警察溫馨補給站」，提供提神飲料、水果、餅乾等讓同仁辛勞值勤之餘可適度補充體力，讓同仁戰力十足、服務滿滿。

(中時 )