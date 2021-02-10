大陸環球網10日報導，祕魯總統薩加斯蒂當地時間9日下午在陸軍醫院接種大陸新冠疫苗時表示，「我對接種疫苗充滿信心和希望」。此外，大陸駐加拿大大使館敦促有關媒體停止將疫情政治化、中國汙名化。

大陸駐加拿大使館網站10日針對近日加國《國家郵報》對於新冠肺炎病毒從武漢實驗室洩露並非不可能的報導，回應評論稱，上述報導歪曲事實，惡意炒作所謂病毒源頭問題，對此表示強烈不滿和堅決反對。

加國大使館表示，疫情發生以來，中方本著開放、透明、負責任態度，率先同世衛組織開展溯源合作，一直同世衛方面保持著密切溝通。病毒溯源是一個科學問題，涉及多國多地。不少線索、報導和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多點爆發。

大使館強調，所謂新冠病毒來自武漢病毒研究所的論調毫無科學和事實依據。中方相關科學家們多次接受媒體採訪，從專業角度介紹有關管理和研究等情況。中方媒體已就疫情發布了謊言與真相系列，援引大量具體、詳實數位和事實進行了深入批駁。

1月14日，世衛組織國際專家組抵達武漢，與中方組成聯合專家組，共同開展全球溯源大陸部分工作。聯合專家組共同研究了大量的疫情相關資料資料，現場考察了包括金銀潭醫院、華南海鮮市場、武漢病毒研究所在內的9家單位，與醫務人員、實驗室人員、科研人員、居民等進行廣泛交流。最新發布的聯合研究成果認為，新冠病毒「比較可能」是經中間宿主引入人群，「極不可能」是通過實驗室引入人群。

大使館敦促有關媒體尊重事實，停止將病毒標籤化、疫情政治化、中國汙名化。

(中時 )