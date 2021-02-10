美國社交媒體推特周二公布去年第四季財報亮眼，刺激其盤後股價上漲3.5％至61.94美元，創2014年初以來新高。

推特第四季營收年增28％至12.9億美元，高於市場預估11.8億美元；其中，廣告營收年增31％至11.5億美元。至於淨利年增87％至逾2.2億美元，每股獲利0.27美元，略低於預估0.29美元。

推特認為只要今年的疫情能持續好轉，讓企業增加廣告支出，今年營收增長幅度，將可望高於其支出的增長幅度而帶動獲利成長。

其估計今年首季營收在9.4億美元到10.4億美元區間，高於市場平均預估9.65億美元。

儘管推特在1月8日決定永久封鎖前美國總統川普個人帳號，讓人擔心封鎖這個被視為推特最重的用戶帳號後，會對其造成重大影響，但股價經過急跌後就迅速回升。元旦以來股價累計上漲逾一成。

推特執行長多爾西（Jack Dorsey）強調推特八成用戶在美國以外地區，因此其營運不受單一帳戶的影響。

(工商 )