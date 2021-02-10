MSCI明晟季度權重調整出爐，台股在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數權重再遭雙降，已是連八降，不過一如專家預料下修幅度不大，對台股影響有限；反倒是南電（8046）如機構法人所料，順利入選成分股，成最大亮點。

台股在MSCI全球新興市場指數權重由13.37％降至13.27％，減少0.1個百分點，於MSCI亞洲除日本指數權重減少0.11個百分點，權重由15.02％減為14.91％。另在MSCI全球市場指數權重持平為1.83％。台股連八次遭雙降後，最新權重將在26日收盤後生效。

眾所矚目的MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股新增一檔，刪除一檔，指數成分股將維持87檔，並有15檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股南電，其變動權重為0.16％，權重調降最多為刪除成分股佳格，變動權重為-0.08％。

於權重公布以前，投顧研究機構根據2020年第四季表現、市值排名居前90名、自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股等條件，列出南電、旭隼、富邦媒、譜瑞-KY、萬海、中美晶、致茂、美利達與裕日車等九檔標的。

進一步考量市值變化與落後成分股抽換因素後，統一投顧判斷，南電與旭隼於本次季度調整中入選成分股機會較高，不失為投資人抱股過年押寶的參考選項，結果出爐，投顧法人預測命中。

市值排名居前百名、卻未納入MSCI成分股中，截至2020年第四季，南電、旭隼、富邦媒三檔市值超越千億元，以南電市值排名51名最高，且外資對南電持股比例不到9％，入選成分股後，加碼空間相當大。

反觀目前位居成分股名單的企業中，投顧研究機構提醒，市值排名落至120名的佳格市值排名掉在百名外，外資持股比率也下滑，本次真遭到移除。

另外，本次MSCI季度調整，以MSCI全球新興市場指數觀察，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加了0.22個百分點；而調降的部分，本次權重調降最多之國家為韓國，權重被下調0.11個百分點。

(工商 )