公視春節特別節目《阮三个 – 餐車環島發大財2》，初一開始連播5天。這一季的主持人由楊貴媚與范少勳兩位老搭檔，一起帶領兩位實境新手施名帥、温貞菱，挑戰餐車環島任務。節目任務困難度提高，四人為了業績使出渾身解數攬客，就連製作人方夢貞也苦笑節目更像整人節目，最後還整到自己。

餐車第一站就到南投參加音樂祭，四人原本以為人潮眾多會造成搶購，沒想到當天生意卻慘澹不如預期。范少勳事後檢討表示：「除了進場時間有點太晚，錯過用餐的黃金時間以外，也沒想到參加的民眾大多都是露營客，幾乎都自煮自炊，沒有購買外食的需要。」温貞菱也提到在備料時也預估錯誤，準備太多豬肉沒想到客人幾乎都點牛肉。

施名帥與范少勳為了挽救慘澹的生意，決定走出餐車到音樂祭的活動會場實際攬客，甚至見到有民眾提著大包小包的行李，便立刻主動上前幫忙搬運，一邊搬還不忘一邊替餐車打廣告宣傳。温貞菱笑說：「我原本很認真的在車上炸薯條，是媚姊看到趕快叫我來看，才看到他們在那邊拉行李，我就想說，這兩個人也從來沒有對我們做過任何這種事情。」四位主持人為了餐車生意，使出渾身解數。

(中時 )