美國莫德納（Moderna）藥廠官網今天宣布與台灣簽約，將提供台灣500萬劑莫德納mRNA疫苗，預計2021年中開始供貨，消息一出，讓前台大感染科醫師林氏璧驚呼這是最棒的小年夜禮物，表示莫德納疫苗保護力高達94%，是他心中第一順位的疫苗，與輝瑞疫苗並列第一。

林氏璧今天在臉書PO文，表示真的很高興台灣能買到保護力94%的莫德納疫苗，並透露這款疫苗是白宮防疫顧問佛奇所屬的美國國家衛生研究院（NIH）參與研發、執行臨床試驗的疫苗，也是他心中最首選的新冠疫苗之一，驚呼「哇！我真的無法想到更好的結果」。

林氏璧表示，如果可以讓他選擇打哪支新冠疫苗，第一名一定是輝瑞和莫德納，其次是Novavax(諾瓦瓦克斯)，最後是AZ、嬌生、俄羅斯等腺病毒疫苗。他解釋，會這樣排序除了考量到疫苗產生的中和抗體最佳，保護力最佳之外，mRNA疫苗也是對新冠變種病毒能最快做出調整的平台，可在六周內更改序列研發新款疫苗。

林氏璧表示，在採購新冠疫苗議題上必須保持耐心，別急著下判斷，回頭看過去一個月關於台灣買不買得到疫苗的口水戰，已經完全沒有意義，「10月東洋BNT破局真的這麼可惜嗎？你們為什麼要這麼急呢.....」。

(中時新聞網)