特斯拉創辦人馬斯克（Elon Mosk）近期成多頭總司令，被他點名的投資商品都吸引散戶瘋狂追逐。財信傳媒董事長謝金河表示，全球金融市場正跟著馬斯克，對比特幣展開瘋狂進擊，比特幣是數位黃金，更能超越央行監控，將來很多「對沖基金和企業」加碼，將造成比特幣狂飆。

特斯拉宣布大手筆買進15億美元（約台幣425億元）比特幣，並計畫開始接受客戶以比特幣買車後，助攻比特幣首度漲破48000美元，24小時內漲幅高達23%。

謝金河在臉書發文指出，台股進入新年封關期間，全球金融市場正跟著特斯拉的馬斯克在比特幣展開瘋狂追擊。今天比特幣衝到47513.57美元，市值達8523億美元，馬斯克拿出特斯拉帳上現金15億美元買入比特幣，造成市場投資人瘋狂追逐。

知名對沖基金Fortress Investment前首席執行官Michael Novogratz預測到今年年底前，比特幣將上看10萬美元，他認為，Tesla、比特幣、柴犬幣和太陽能股票，以及ESG相關投資標的，是千禧世代及Z世代年輕人正在購買的未來。

「Novogratz大讚馬斯克是新世代投資天才，他揮舞大軍，將帶領新世代投資者瘋狂追逐，他們在尋找自己的未來。」謝金河直指，當全球央行大印鈔票下，比特幣是數位黃金，更能超越央行監控，將來很多對沖基金、企業加碼，將造成比特幣狂飆。

謝金河表示，比特幣透過名人加持，更有推波助瀾的效果。除了馬斯克外，包括最近爆紅的女股神ARK的Cathie Wood及投資界名人Paul TodorJones都大力鼓吹，馬斯克除了炒熱比特幣，他的指揮棒指向柴犬幣，Dogecoin收盤上漲72%，這個新世代新投資浪潮，正快速顛覆傳統投資思維！

(中時新聞網)