蔡英文總統昨天公開談話，罕見提及美軍機艦多次以執行「自由航行任務」，並衍伸為這是美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的展現明確態度 。國民黨副秘書長黃奎博表示，「自由航行任務」是美國用以挑戰或反駁其他國家過度聲張的海洋主權，而我國在南海的主張事實上也受到「自由航行任務」的挑戰，蔡總統不宜無限上綱呼應美國，以免損及國格與國家權益。

黃奎博說，「自由航行任務」主要是美國用以挑戰或反駁其他國家過度聲張的海洋主權，是美國在維護其自我認定的權利。蔡英文提到「自由航行任務」展現了美國對地區安全遭到挑戰時的明確態度，其實跟一般認知有所出入，

黃奎博指出，中華民國向來主張對於南海島礁及其水域等固有領土及水域擁有主權，蔡英文上台後逐漸把「固有」二字拿掉，技術性限縮了我國對南海的法理主張，昨日還將「自由航行任務」，無限上綱成美國正在回應區域安全現狀遭到挑戰，殊不知我國南海主張也被該任務挑戰、反駁，身為中華民國總統實不宜如此發言，以免損及國格與國家權益。

(中時 )