明晟公司（MSCI）10日公佈今年2月的季度指數審閱結果，所有的調整將會在2月26日收盤後實施。調整具體結果來看，新納入到MSCI新興市場指數的前三大個股為美的集團、金龍魚、農夫山泉等公司。

據大陸《證券時報》報導，在MSCI中國全流通指數（MSCI China All Shares Indexes）新增加入指数的股票有世紀互聯、國聯股份、鴻遠電子、中金公司、大全新能源、科沃斯、永升生活服務、火炬電子、愛美客、九毛九、理想汽車、美的集團、明源雲、農夫山泉、日月股份、長盈精密、傳音控股、微盟、上機數控；被剔除的個股有華測檢測、河北建設、綠葉製藥和仁東控股等。

另在MSCI中國A股在岸指數，則新增鴻遠電子、中金公司、科沃斯等13檔個股，剔除5檔股票。

此外，北上資金也趨於持股過節，面對農曆春節即將到來，從2月以來，北上資金天天淨流入，累計淨買入A股358.8億元人民幣。

(旺報 )