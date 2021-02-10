小年夜中區南向。（高公局提供）

小年夜南區南向。（高公局提供）

今天是小年夜，高公局表示，今天0-5時平均交通量為8.2百萬車公里，為年平均平日的2.3倍，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為13.2百萬車公里，預估全天交通量為105百萬車公里。高公局表示，預判上午將出現南向車潮，建議南向儘量下午時段出發。

國道今日相關疏導措施包括：0-12時國5南向石碇、坪林匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

另外，昨日全日交通量為104百萬車公里，為年平均平日之1.2倍，國5交通量為3百萬車公里，為年平均平日之1.2倍。昨日下午以南向車流為主，國1內湖至圓山、后里至台中系統、國3和美至彰化系統車多路段於19時後紓解，國5北向頭城至坪林於16時起出現車多情形，於18時紓解，其餘路段大致正常。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，長途部分，建議多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議儘量利用省縣道，不要上國道

(中時 )