礁溪晶泉丰旅Wellspring by Silks Jiaoxi長期深耕藝術，致力將藝術化為真實而輕鬆的分享，自2017年導入藝術家駐村的形式，啟動駐村計畫「作客。共享-創作藝術家駐點交換計畫」以來，許多新銳藝術家在飯店這個場域激盪出更多的藝術靈感。2021年，邁入第三屆的藝術家駐村計畫將主題定為「共感。停駐Empathy」，邀請各界藝術家將眼睛所見、鼻息所聞、嘴巴所嘗、身體所觸、耳朵所聽的五感，融合內心所感受的蘭陽風情，砌築一步一景「至美六感」的生活體驗，於旅人心中駐足出不同的回「藝」，即日起至2021年4月15日徵件開跑。

晶華國際酒店集團旗下位於宜蘭礁溪的首家精品溫泉度假酒店「礁溪晶泉丰旅Wellspring by Silks Jiaoxi」，全館採用大地色系格柵設計，創造靜逸、隱世的晶泉天地，提供旅人優雅、靜謐的湯享旅宿空間。為賦予每次來訪的旅人擁有獨一無二的美好回憶，礁溪晶泉丰旅開幕以來便邀請不同領域的藝術家合作，從大廳空間佈置到旅人互動手作工作坊，透過各種形式將蘭陽在地特色以獨特細膩的藝術呈現，將以往一般認為有挑戰藝術創作，真實且輕鬆的融合入生活，帶給旅人全然放鬆的度假感受。

礁溪晶泉丰旅自2017年獨步推出「作客。共享」藝術家駐村計畫，藝術家以客座身分駐足體驗、作品回饋，並與旅人交流分享創作想法，讓大眾更能一窺藝術家的創作歷程和親近藝術世界。2019年則以「藝術裝箱ARTOX」為主軸，藝術家在有形框架下挑戰創作，以在地元素為核心，將宜蘭的美與人文風情藉由多元樣貌呈現。2021年，即將邁入第三屆藝術徵件計畫，廣邀藝術家砌築一步一景「至美六感」的生活體驗。

礁溪晶泉丰旅總經理陳惠芳表示，未來將會跨界更多元的藝術領域，讓飯店成為一個連接在地的文化美學聚落。除了繪畫類的藝術作品徵件與創作，也期望有更多元的藝術形式導入飯店，讓藝術以新的詮釋進入旅人的記憶當中。第三屆「共感。停駐Empathy」期盼以更丰富的五感體驗，構築出第六感「心」的再現，喚醒對生活的享受與體悟，締造一段「一步一景，一期一會」美好的旅程。

第三屆駐村計劃「共感。停駐Empathy」，即日起開始徵件，廣邀年滿20歲以上之獨立藝術工作者、具有1至2年藝術創作或策展等相關工作經驗者，皆可申請投稿，投稿計畫需提供「個人作品」、「創作計畫」及「旅人交流回饋計畫」等內容，駐村期間為2021年06月01日至2023年01月31日止，單次駐村期間為2至3個月。

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