E奶書法家趙心妍（原名趙蕓）產後火速甩肉，維持姣好身材，深受廠商喜愛，連續第三年代言保健食品，與廠商感情甚篤。近日公司尾牙，老闆現場加碼1000萬元紅包犒賞辛苦一整年的員工，趙心妍才知道業績嚇嚇叫：「沒想到公司業績這麼好。」她從沒問過廠商銷售量，只想把代言工作做好，有時遇到網友連番追問，她也變身客服，親自回覆一封封的私訊，十分稱職。

趙心妍在粉絲團直播團購，遇到網友各式各樣的提問，有人說：「妳這個東西是不是假的啊？」有人嗆聲：「如果我一個月不能瘦，我要告妳。」還有人因為服用後體重不減反增，攻擊她欺騙消費者，後來一問之下，才知道對方仗著已經服用輔助食品，完全不節制食量，越吃越多，反而越來越胖。不過，她十分幸運，靠著誠懇的態度與細心的說明，第一檔直播團購就讓她賺到女兒2個月的學費。

趙心妍因為代言保健食品，形象優質，有更多廠商找上門，像是膠原蛋白、空氣清淨機、塑身衣等等，她很感謝廠商的厚愛，現在經濟比較穩定，女兒也開始上學，有比較多的時間與心力放在工作。除了代言、業配，趙心妍私下也不斷研究別人直播時的口條，她看鍾欣怡、柯以柔的直播學習，私下也向鍾欣怡請益。

(中時 )