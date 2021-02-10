路透10日報導，大陸華為公司在被美國聯邦傳播委員會（FCC）列為「國家安全威脅」後，當地時間8日向美國法院提出上訴，對美方這一決定繼續發起法律挑戰。

路透稱，，當地時間周一（8日）稍晚，華為向美國第五巡迴上訴法院提交一份上訴狀指出，FCC的命令超出了「法定許可權，違反聯邦法律和美國憲法，屬武斷、反覆無常和濫用自由裁量權」。

報導稱，FCC沒有立即對華為的上訴發表相關評論。

去年6月，美國聯邦傳播委員會正式裁定將大陸華為和中興通訊列為「美國國家安全威脅」，禁止電信運營商使用政府資金向這兩家中企進行採購。

大陸外交部發言人趙立堅當時在回應此事時表示，美方慣於在拿不出任何證據的情況下，以莫須有的罪名，濫用國家力量，打壓特定國家和特定企業。美方這種經濟霸淩行徑是公然對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定。禁止美國運營商購買華為和中興設備，並不能真正改善美國的網路安全狀況，反而會對美國農村和欠發達地區的網路服務產生嚴重影響，美方有關機構對此十分清楚。

報導指出，時隔將近半年，美國聯邦傳播委員會去年12月表示，已駁回華為公司提出的重新考慮「將該公司列為美國通信網路國家安全威脅企業」決定的請求。當地時間2020年12月10日，美聯邦通信委員會針對華為和大陸電信採取行動，表示已開始啟動撤銷大陸電信在美業務運營授權。

環球網報導，對此，大陸外交部發言人華春瑩去年12月11日在例行記者會強調，美方所謂「保護國家安全」的藉口完全不符合事實，實質是濫用國家安全概念打壓特定大陸企業。

華春瑩說：「美方在拿不出任何證據的情況下，濫用國家力量，打壓大陸特定企業，這是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定，也戳穿了美方所謂公平競爭的虛偽外衣。我們再次敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對大陸特定企業的無理打壓，為國與國之間的正常合作提供公平、公正、非歧視的環境。」

(中時 )